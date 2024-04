Thiago Monteiro vence top 10 do mundo no Tênis: ‘Uma das minhas maiores vitórias’

Thiago Monteiro venceu o grego Tsitsipas, pelo Aberto de Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 11:17 • Madri (Espanha)

A vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas, número sete do mundo, representou um feito inédito para a carreira do tenista Thiago Monteiro, de 29 anos. O brasileiro se garantiu na terceira rodada do torneio de Madri, na Espanha.

Monteiro venceu pela primeira vez duas partidas em uma chave principal de Masters 1000. Até hoje, ele tinha apenas três vitórias e nove derrotas neste tipo de torneio - que só perde em importância para os quatro Grand Slams. Agora, ele soma cinco triunfos e vai buscar a vaga inédita nas oitavas de final.

- Uma das maiores vitórias de minha carreira. Estava me sentindo muito bem na quadra. Na verdade, com essas condições eu gosto de jogar muito no saibro com a altitude. Já tinha jogado três partidas aqui com ritmo. Lutei e acreditei e pude vencer a partida - disse, Thiago, após a partida.

O atleta também venceu pela primeira vez um top 10 do ranking mundial nesse tipo de evento, além de ter conquistado sua terceira vitória sobre jogadores do grupo em dez partidas disputadas. Em 2023, ele bateu Holger Rune, 4º colocado, na Copa Davis, contra Jo-Wilfried Tsonga no Rio Open de 2016.