Barcelona venceu a Real Sociedad por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 26ª rodada da La Liga. Partida marcada por uma expulsão polêmica no primeiro tempo, fez do Barça o "senhor da partida" e desse um show em campo.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 57 pontos e retomou a ponta da tabela. A equipe tinha sido ultrapassada pelo Atlético de Madrid, no último sábado (1). Por outro lado, a Real Sociedad permanece com 34 pontos e estaciona na nona colocação.

Primeiro tempo

O jogo foi equilibrado por 16 minutos. Foi quando Elustondo foi expulso ao cometer falta em Lewandowski sendo o último homem. Dali até o fim da primeira etapa foi uma espécie de ataque contra defesa. O Barcelona amassou a Real Sociedad e chegou aos seus gols com facilidade, com Gerard Martín, em lindo chute, e com Casadó, desviando finalização de Dani Olmo. O meia, por sinal, foi o melhor em campo no primeiro tempo. Terminou com duas assistências e criou as principais jogadas. Ficou barato para a Real Sociedad, que escapou de levar mais gols.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um espelho da primeira: ataque contra defesa. O Barcelona não deu brechas para a Real Sociedad - que fez algumas alterações no time buscando um pouco mais de controle, mas que não surtiram efeito. Os mandantes marcaram o terceiro gol com Araújo, aos 10 minutos, aproveitando o rebote de Remiro e escorando de cabeça. O quarto saiu após um chute de Araújo, desviado por Lewa, matando qualquer chance de defesa de Remiro.

O que vem por aí?

Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. O confronto será contra o Benfica, às 14h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Por outro lado, a Real Sociedad enfrenta o Manchester United, na próxima quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Anoeta, no País Basco. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas da Europa League.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 X 0 REAL SOCIEDAD

26ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 2° de março de 2025, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha:

🥅 Gols: Gerard Martín (24'/1°T), Casadó (28'/1°T), Ronald Araújo (10'/2°T) e Lewandowski (15'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: Eslustondo (16'/1°T)

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny; Koundé, Pau Cubarsí (Eric García), Ronald Araújo (Héctor Fort) e Gerard Martín; Pedri (Frenkie de Jong), Dani Olmo (Fermín López) e Casadó; Lamine Yamal e Raphinha (Ferrán Torres); Robert Lewandowski.

⚪ REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Remiro; Aramburu (Traoré), Zubeldia, Elustondo e Javi López; Zubimendi (Turrientes); Olasagasti (Jon Martín), Barrenetxea (Mariezkurrena) e Sergio Gómez; Óskarsson (Muñoz) e Pablo Marín.