Haaland vive má fase e pode igualar maior jejum de gols com Manchester City e Dortmund

Erling Haaland não vive sua melhor fase no Manchester City e pode igualar o maior jejum de gols em quase 10 anos. O centroavante não balança as redes há quatro partidas, mas tem a chance de encerrar esse momento ruim diante do Wolverhampton, pela Premier League, neste sábado (24).

Em sua primeira temporada no Manchester City, Haaland chegou a ficar cinco jogos sem marcar, o que representar sua pior marca no clube inglês. Em 2022/2023, o atacante não balançou as redes entre os dias 17 de maio até 10 de junho de 2023.

O jejum de cinco jogos sem balançar as redes também foi observado no Borussia Dortmund, em 2021/2022, mas também no Molde FK, em 2017/2018. Foram poucas as vezes na carreira em que Haaland ficou tantos jogos sem marcar gols, e o camisa nove busca dar um fim a má fase.

Em casa, o Manchester City recebe o Wolverhampton, que é o lanterna da Premier League com apenas uma vitória em 22 jogos. A equipe de Birmingham possui a 3ª pior defesa do Campeonato Inglês com 41 gols sofridos, o que os coloca à frente apenas do West Ham (44) e Burnley (42).

Em coletiva de imprensa, Pep Guardiola abordou a questão após Haaland se desculpar com os torcedores do Manchester City por conta dos últimos jogos sem marcar gols. O treinador fez questão de demonstrar confiança no centroavante.

- Ele não tem que se desculpar. Ele faz o seu melhor, está tentando e quando o time não vence, não é culpa de um jogador. Se culpe consigo e faça seu melhor.

Sem balançar as redes desde o dia 7 de janeiro, Haaland tem boas memórias ao enfrentar os Wolves. Na atual temporada, o norueguês marcou dois gols na goleada por 4 a 0 do Manchester City sobre o rival na estreia da Premier League. Além disso, os Lobos são a 3ª maior vítima do centroavante com 10 gols marcados, o que os coloca atrás apenas do RB Leipzig (12) e West Ham (11).

Maiores jejuns da carreira de Haaland

Em 2015/2016, Haaland viveu seu maior jejum da carreira em seu primeiro ano como jogador de futebol profissional: 16 jogos sem marcar pelo Bryne FK, da Noruega. Naquele período, o centroavante não era tratado como um titular indiscutível, tendo iniciado apenas três partidas.

Na temporada seguinte, Haaland foi contratado pelo Molde FK, onde ficou sete partidas sem balançar as redes e viveu seu segundo pior jejum da carreira. Desde então, o centroavante nunca ficou mais de cinco jogos sem marcar gols.

