Haaland revela conselho de Guardiola para se tornar um ‘jogador melhor’

Haaland, atacante do Manchester City. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:00 • Manchester (ING)

Autor de um dos gols da vitória do Manchester City contra o Chelsea, Haaland revelou à imprensa um conselho que recebeu de Pep Guardiola, treinador do time, sobre sua forma de jogar. Em entrevista à Sky Sports, o norueguês demonstrou vontade em se envolver mais no ataque da equipe e evoluir sob o comando do espanhol.

+ Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid no final do ano, afirma jornal

-Quero me envolver mais, é isso que Pep quer. Quero conseguir mais assistências e me tornar um jogador melhor.

Haaland é reconhecido como um goleador nato. Porém, é nítido que se trata de um atleta com menos participação na articulação de jogadas, e é justamente este ponto que Guardiola sonha em aprimorar no centroavante. A qualidade para marcar gols é indiscutível: Haaland já soma 91 gols oficiais com a camisa do Manchester City. O número de assistências, entretanto, é bem menor, 15.

A temporada mais solidária de Haaland não foi pelo time inglês. Em 2020-21, com a camisa do Borussia Dortmund, o norueguês somou 41 gols e 10 assistências. Em sua primeira temporada no City, chegou bem perto, com nove passes a gol.

O atacante aprofundou a orientação que recebeu de Guardiola.

-Os melhores jogadores são os melhores nas coisas mais fáceis. Tocar com a direita e passar com a esquerda. Isso é o importante. Pep me diz isso o tempo todo - revelou o atacante.

Haaland e Guardiola foram campeões da Supercopa da Inglaterra pelo Manchester City. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional