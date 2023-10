Com o resultado. o Napoli chega aos 17 pontos e assume provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Italiano. O time enfrenta o Union Berlin, da Alemanha, na terça-feira (24), pela UEFA Champions League. Já o Hellas Verona segue com oito pontos, na 16ª colocação, duas acima da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo apenas no próximo sábado (28), quando visita a Juventus pela Serie A.