Haaland busca quebrar recorde histórico de Cristiano Ronaldo

Publicada em 02/09/2024 - 10:59 • Manchester (ING)

Erling Haaland está em busca de mais um recorde no futebol inglês. Passando por um começo de temporada avassalador, o norueguês foi às redes sete vezes em três jogos na Premier League 2024-25, e quer alcançar uma nova marca especial.

O centroavante pode se tornar o jogador a alcançar 100 gols mais rápido por um clube. A liderança do ranking, atualmente, pertence a ninguém menos do que Cristiano Ronaldo, que chegou ao centésimo tento em 105 partidas com a camisa do Real Madrid.

Haaland tem 97 gols marcados em 102 jogos, o que implica na necessidade de colocar três bolas na rede nos próximos dois jogos para ultrapassar o português, ou três para igualar. Veja abaixo a lista atual dos mais rápidos a alcançar os três dígitos:

⚽🥅 Cristiano Ronaldo - 100 gols em 105 jogos - Real Madrid

⚽🥅 Luis Suárez - 100 gols em 120 jogos - Barcelona

⚽🥅 Zlatan Ibrahimovic - 100 gols em 124 jogos - PSG

⚽🥅 Ruud van Nistelrooy - 100 gols em 131 jogos - Manchester United

⚽🥅 Cristiano Ronaldo - 100 gols em 131 jogos - Juventus

No último final de semana, Erling foi decisivo para os Citizens. Visitando o West Ham no Olímpico de Londres, o time comandado por Pep Guardiola venceu por 3 a 1, com hat-trick gols do artilheiro isolado do Campeonato Inglês.

Haaland busca quebra de recorde de Cristiano Ronaldo (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Após a paralisação para a Data Fifa, Haaland terá a chance de bater a marca de CR7 se for às redes três vezes contra o Brentford, no dia 14 de setembro. Caso não consiga, a oportunidade ficará para a estreia de seu time na Champions League 2024-25, quatro dias depois, quando a equipe inglesa recebe a Inter de Milão.