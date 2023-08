- Estou bem feliz, motivado e ansioso para iniciar o meu trabalho no Olympiacos. Quando saí do Brasil, expliquei que estava indo realizar um sonho, que era jogar na Europa. Infelizmente, por alguns motivos, não tive as oportunidades que gostaria no meu antigo clube, mas, agora, estou aqui e pronto para ajudar a equipe a ir em busca dos objetivos. Nossa primeira meta é garantir a vaga na fase de grupos da Liga Europa e, depois, fazer uma boa liga nacional e brigar pelo título - declarou Scarpa.