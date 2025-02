Real Madrid x Manchester City: relembre os confrontos

Nos últimos anos, Real Madrid e Manchester City consolidaram uma das maiores rivalidades do futebol europeu na UEFA Champions League. As duas equipes se enfrentaram em momentos decisivos, protagonizando partidas históricas recheadas de emoção, reviravoltas e disputas acirradas. O Lance! relembra os confrontos entre Real Madrid x Manchester City.

Com 12 confrontos oficiais na competição, o equilíbrio é a marca registrada desse embate. O City venceu 4 vezes, enquanto o Real Madrid saiu vitorioso em 3 oportunidades, e ainda houve 5 empates. No total, foram marcados 39 gols, sendo 21 pelos ingleses e 18 pelos espanhóis.

Além disso, grandes nomes brilharam nesses duelos, como Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do confronto, e Sergio Agüero, ídolo do City.

A seguir, relembramos os encontros mais marcantes entre Real Madrid e Manchester City na Champions League.

2023/24 - Quartas de final (Real Madrid vence nos pênaltis)

Ida: Real Madrid 3x3 Manchester City

Volta: Manchester City 1x1 Real Madrid (Real vence nos pênaltis por 4-3)

Em um confronto eletrizante, os dois times empataram em 4 a 4 no agregado, levando a decisão para os pênaltis no Etihad Stadium. Com defesas decisivas de Andriy Lunin e a cobrança final convertida por Antonio Rüdiger, o Real Madrid eliminou o City e avançou às semifinais.

2022/23 - Semifinais (Manchester City 5 x 1 Real Madrid)

Ida: Real Madrid 1x1 Manchester City Volta: Manchester City 4x0 Real Madrid

O City deu o troco na temporada seguinte e massacrou o Real Madrid por 4 a 0 no jogo de volta, garantindo vaga na final da Champions. Com atuação brilhante de Bernardo Silva, que marcou dois gols, a equipe de Pep Guardiola não deu chances ao time espanhol e acabou se sagrando campeão europeu ao vencer a Inter de Milão na final.

2021/22 - Semifinais (Real Madrid vence após prorrogação, agregado 6-5)

Ida: Manchester City 4x3 Real Madrid Volta: Real Madrid 3x1 Manchester City (Prorrogação)

Uma das classificações mais épicas da história da Champions. O City chegou a abrir 5 a 3 no agregado até os 89 minutos do jogo de volta, mas Rodrygo, com dois gols em dois minutos, levou a partida para a prorrogação. Lá, Karim Benzema, de pênalti, selou a virada e a classificação para a final, onde o Real Madrid venceu o Liverpool e conquistou seu 14º título europeu.

2019/20 - O City supera o Real pela primeira vez (oitavas de final)

Ida: Real Madrid 1x2 Manchester City Volta: Manchester City 2x1 Real Madrid

Esse confronto marcou a primeira eliminação do Real Madrid para o Manchester City na história da Champions. Com dois gols de Gabriel Jesus e uma grande atuação de Kevin De Bruyne, o time de Guardiola avançou às quartas de final e deixou o time espanhol pelo caminho.

2015/16 - O primeiro duelo: Real elimina o City nas semifinais

Ida: Manchester City 0x0 Real Madrid Volta: Real Madrid 1x0 Manchester City

O primeiro encontro em mata-mata entre as equipes na Champions foi em 2016, quando o Real Madrid eliminou o City com um gol contra de Fernando no Santiago Bernabéu. Na final, os merengues venceram o Atlético de Madrid nos pênaltis e conquistaram a "La Undécima".

Retrospecto geral de Real Madrid x Manchester City

Partidas disputadas: 12 Vitórias do Manchester City: 4 Vitórias do Real Madrid: 3 Empates: 5 Gols do Manchester City: 21 Gols do Real Madrid: 18

Títulos na Champions League

Real Madrid: 15 títulos (mais recente: 2023/24)

15 títulos (mais recente: 2023/24) Manchester City: 1 título (2022/23)

Um confronto de gigantes: Real Madrid x Manchester City

O embate entre Real Madrid e Manchester City tem se tornado um dos maiores clássicos recentes da Champions League. Se por um lado o Real Madrid tem a tradição e o histórico vitorioso no torneio, o Manchester City de Pep Guardiola tem consolidado sua força e já conseguiu eliminar os espanhóis em algumas oportunidades.

Cada novo encontro entre esses gigantes do futebol europeu reserva emoções, rivalidade e grandes momentos, consolidando essa disputa como um dos maiores duelos da atualidade.