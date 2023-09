A escalação do Manchester City escolhida por Pep Guardiola para o duelo contra o Newcastle foi diferente do habitual. Jogadores como Walker, Ederson e Haaland, titulares absolutos da equipe, ficaram no banco de reservas e sequer atuaram. O treinador, campeão da tríplice coroa na última temporada, afirmou que ainda pensou em colocar o lateral inglês e o atacante norueguês no jogo.