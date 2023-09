A surpresa do dia ficou para a queda do Manchester City, que foi eliminado para o Newcastle após perder por 1 a 0 no St. James's Park. Na "Era Guardiola", os Citizens conquistaram quatro títulos seguidos de Copa da Liga (2018, 2019, 2020 e 2021). Todos os jogos das oitavas acontecem no fim do mês de outubro. A final do torneio, tradicionalmente, acontece em fevereiro no Wembley.