O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal terminou a temporada passada com a vice-liderança da Premier League, depois de liderar grande parte do campeonato. Buscando mais um ano positivo, desta vez com títulos, os Gunners estão em preparação e vão buscar a vitória diante do campeão da La Liga. O primeiro amistoso, contra o Manchester United, terminou com derrota, por 2 a 0.



