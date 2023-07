CONFIRMANDO O FAVORITISMO

O time dos Estados Unidos não perde a badalação edição após edição de Copa do Mundo Feminina. Buscando o pentacampeonato - venceu em 1991, 1999, 2015 e 2019 -, a equipe venceu com tranquilidade o Vietnã por 3 a 0, na estreia, com destaque para a jovem promessa Sophia Smith, que marcou duas vezes e deu uma assistência. No comando, as americanas têm Vlatko Andonovski, que assumiu após a última conquista mundial e fez um ciclo positivo, com quatro SheBelieves Cup, um Campeonato Feminino da Concacaf e o bronze nas Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2021.