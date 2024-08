Guardiola compara Haaland a Messi e Cristiano Ronaldo; entenda

Guardiola e Haaland, do Manchester City, celebrando o título da Supercopa da Inglaterra (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 10:38 • Rio de Janeiro

O Manchester City de Pep Guardiola estreou na Premier League com o pé direito, vencendo o Chelsea, fora de casa, por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Erling Haaland e Mateo Kovacic, e o técnico espanhol rasgou elogios ao atacante - que chegou aos 91 gols em 100 partidas defendendo os Cityzens - comparando-o a Messi e Cristiano Ronaldo.

➡️ Vitor Roque fica perto de definir futuro no Barcelona, diz jornalista

- Os números são de Messi e Cristiano Ronaldo, que controlaram tudo nos últimos 15 anos. Em termos de números, esse é o nível. Eu não sei como ele fez isso, mas marcar 91 gols em 100 jogos é algo inacreditável. - declarou Pep Guardiola.

O norueguês extremamente decisivo contra as equipe do Big Six, somando 15 gols e sete assistências em 20 jogos. Além do Chelsea, o camisa 9 costuma ser um pesadelo para Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Haaland em ação pelo Manchester City (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

No tetracampeonato inglês consecutivo da equipe de Manchester, Erling Haaland marcou 27 gols e terminou como artilheiro da Premier League. Números que poderiam ser ainda maiores, já que ele ficou afastado por cerca de um mês por lesão.

- Me parece que se sente melhor do que na mesma fase da última temporada. Após as viagens sentia-se mais ou menos ou cansado. Esta temporada, dado que a Noruega não esteve, infelizmente, na Eurocopa, descansou mais - explicou o treinador, sobre o melhor condicionamento do atacante.

Agora, Haaland e o City terão seu próximo compromisso na segunda rodada da Premier League contra o Ipswich Town, recém-promovido à elite inglesa, no próximo sábado (24), às 11h (de Brasília).