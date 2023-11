AL-AHLI x AL-SHABAB

Em terceiro lugar no Sauditão, o Al-Ahli desperdiçou a chance de terminar a rodada mais próximo do A-Nassr, de Cristiano Ronaldo, atual segundo colocado, e ficou só no empate em 0 a 0 com o Al-Shabab.



Para a partida, Roberto Firmino desfalque por não ter sido relacionado, por conta do falecimento de seu pai. José Roberto, conhecido como Papa Firmino, sofreu um infarto e recebeu homenagem dos jogadores antes do apito inicial.