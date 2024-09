Nicolas Jackson marca e abre o placar para o Chelsea contra o Crystal Palace (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 11:32 • Londres (ING)

O Chelsea voltou a ter uma atuação burocrática na Premier League, e ficou só no empate em casa diante do Crystal Palace, pela terceira rodada da competição. Nicolas Jackson abriu o placar para os Blues, mas Eberechi Eze, na segunda etapa, fez uma pintura e deixou tudo igual.

O resultado, porém, não foi bom para nenhum dos dois times. Os comandados de Enzo Maresca ficaram em 11º, com quatro pontos, e se distanciaram da zona europeia, enquanto o time de Oliver Glasner conseguiu seu primeiro ponto, mas segue perto da região de descenso, em 16º.

✅ OS GOLS DO JOGO

Como era de se esperar, o primeiro tempo foi de domínio maior em posse e chutes para o Chelsea. O bom desempenho foi coroado aos 25 minutos com Nicolas Jackson, que faz um bom 2024. O centroavante acompanhou contra-ataque criado por Madueke e Palmer, e apareceu no segundo poste para empurrar sem goleiro e inaugurar o marcador.

A segunda etapa, porém, teve um começo positivo do Palace. O time voltou melhor dos vestiários e balançou as redes na base da qualidade de seus jogadores. Após corte da defesa do Chelsea em bola alçada, Eberechi Eze ajeitou e bateu colocado, no ângulo de Sánchez, que nada pôde fazer.

📑 FICHA TÉCNICA

Chelsea 1x1 Crystal Palace

3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro); Darren Cann e Steve Meredith (auxiliares); Peter Bankes (quarto árbitro); Michael Oliver e Eddie Smart (VAR)



🥅 Gols: Nicolas Jackson (CHE - 25' 1T); Eberechi Eze (CRY - 10' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Neto, Wesley Fofana, Nicolas Jackson e Cole Palmer (CHE); Will Hughes e Daniel Muñoz (CRY)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO DUELO

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto (Mykhailo Mudryk), Wesley Fofana, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Noni Madueke (Christopher Nkunku), Cole Palmer e Pedro Neto (João Félix); Nicolas Jackson



CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Nathaniel Clyne, Chris Richards e Marc Guéhi; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Will Hughes (Cheick Doucouré) e Tyrick Mitchell; Daichi Kamada (Jeffrey Schlupp), Eberechi Eze e Jean-Philippe Mateta (Ismaila Sarr)