Manchester United e Chelsea ultrapassam a casa do bilhão de euros entre vendas e compras

Manchester United e Chelsea são os clubes com maior prejuízo financeiro no período entre 2015 e 2024, além dos dois ultrapassarem a casa do bilhão de euros em vendas e compras. Paris Saint-Germain completa o trio com pior déficit. O Al-Hilal, com alto investimento recente, aparece na lista na 10º posição, sendo o único time não europeu neste balanço.