A Juventus chegou a abrir o placar aos quatro minutos do primeiro tempo com Moise Kean, mas o gol foi anulado. No início do segundo tempo, logo no minuto inicial, após bate e rebate e falha do goleiro Milinković-Savić, Gatti completou para o fundo do gol. Aos 16, depois de mais um erro do arqueiro do Torino, Milik completou de cabeça e deu números finais ao dérbi.