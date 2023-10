O que seria mais um jogo morno se tornou emocionante nos minutos finais. O Milan venceu o Genoa por 1 a 0 no Estádio Luigi Ferraris, com gol solitário de Christian Pulisic neste sábado (7), pela 8ª rodada do Campeonato Italiano, mas o que chamou a atenção foi o que aconteceu nos acréscimos. O goleiro Mike Maignan, do Milan, foi expulso e o técnico Stefano Pioli já havia realizado todas as substituições. Por conta disso, o centroavante Olivier Giroud assumiu a bronca e foi para o gol.