Felipe Meligeni vem em franca evolução. Em Los Cabos fez um grande torneio e deu uma trabalheira danada para Tommy Paul, 14 do mundo, que está aí nas oitavas do US Open. Furou o quali em Nova York, passou com firmeza pela estreia, parou na segunda por problema físico onde até poderia ter tido melhor sorte se aproveitasse algumas oportunidades no segundo set. Deu uma canseira em um Baez que tinha onze vitórias no circuito.