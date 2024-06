Golden Boy: quatro brasileiros concorrem à premiação; veja os nomes

Lamine Yamal é o favorito para faturar o prêmio. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 13:34 • Redação do Lance!

A lista com 100 indicados ao prêmio Golden Boy na temporada 23/24 foi divulgada nesta sexta (7), pelo correio italiano Tuttosport. A premiação, que indica o melhor jogador jovem do mundo no ano, considera apenas atletas nascidos a partir de 2004 e tem quatro brasileiros na corrida: Savinho (Girona), Vitor Roque (Barcelona), Ângelo e Andrey Santos (Strasbourg).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão do prêmio é baseada em pontuação e na votação de jornalistas. Lamine Yamal, atacante do Barcelona, é o jogador que lidera as chances de vencer a honraria no momento. Savinho, que fez grande temporada na Espanha, está em sexto lugar e é o brasileiro na mais alta colocação neste ano. A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 4 de dezembro, e até lá, a lista será reduzida aos poucos.

Os 100 concorrentes ao prêmio Golden Boy

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona) João Neves (Portugal, Benfica) Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United) Warren Zaire-Emery (França, PSG) Leny Yoro (França, Lille) Savinho (Brasil, Girona) Kobbie Mainoo (Inglaterra, Manchester United) Pau Cubarsi (Espanha, Barcelona) Aleksandar Pavlovic (Alemanha, Bayern de Munique) Rico Lewis (Inglaterra, Manchester City) Mathys Tel (França, Bayern de Munique) Jorrell Hato (Holanda, Ajax) Oscar Gloukh (Israel, RB Salzburg) Adam Wharton (Inglatera, Crystal Palace) Cristhian Mosquera (Espanha, Valencia) Jamie Bynoe-Gittens (Inglaterra, Borussia Dortmund) Arthur Vermeeren (Bélgica, Atlético de Madrid) Ilias Akhomach (Marrocos, Villarreal) Arda Guler (Turquia, Real Madrid) Gavi (Espanha, Barcelona) Bilal El Khanouss (Marrocos, Genk) Michael Kayode (Itália, Fiorentina) Youssoufa Moukoko (Alemanha, Borussia Dortmund) Guillaume Restes (França, Toulouse) Désiré Doué (França, Rennes) Rokas Pukstas (Estados Unidos, HNK Split) Andreas Schjelderup (Noruega, Nordsjaelland) Matte Smets (Bélgica, Saint-Truiden) Malick Fofana (Bélgica, Lyon) Kristian Hlynsson (Islândia, Ajax) Yankuba Minteh (Gâmbia, Feyenoord) Kenan Yildiz (Turquia, Juventus) Habib Diarra (Senegal, Strasbourg) Jeanuël Belocian (França, Rennes) Hugo Larsson (Suécia, Eintracht Frankfurt) Lewis Miley (Inglaterra, Newcastle) Mário Stroeykens (Bélgica, Anderlecht) Mathias Delorge-Knieper (Bélgica, Saint-Truiden) Wilson Odobert (França, Burnley) Lucas Bergvall (Suécia, Djugardens) Karim Konaté (Costa do Marfim, RB Salzburg) Facundo Buonanotte (Argentina, Brighton) Kacper Urbanski (Polônia, Bologna) Max Fingräfe (Alemanha, Colônia) Samu Omorodion (Espanha, Alavés) Antonio Nusa (Noruega, Club Brugge) Ibrahim Osman (Nordsjaelland) Brajan Gruda (Alemanha, Mainz 05) El Hadji Diouf (Senegal, Slavia Praga) Vitor Roque (Brasil, Barcelona) Tobias Slotsager (Dinamarca, Odense) Jorne Spileers (Bélgica, Club Brugge) Assane Diao (Espanha, Betis) Mohamed Ali Cho (França, Nice) Samson Baidoo (Áustria, RB Salzburg) Mads Enggard (Dinamarca, Randers) Lamine Camara (Senegal, Metz) Carlos Baleba (Camarões, Brighton) Semih Kiliçsoy (Turquia, Besiktas) Lewis Hall (Inglaterra, Newcastle) Noah Sadiki (RD Congo, Union Saint-Gilloise) Nikolas Sattlberger (Áustria, Rapid Viena) Bogdan Slyubyk (Ucrânia, Rukh Lviv) Kassoum Ouattara (França, Monaco) Mateus Fernandes (Portugal, Estoril Praia) Valentin Carboni (Argentina, Monza) Yasin Özcan (Turquia, Kasimpasa) Orri Oskarsson (Islândia, Copenhagen) Moreno Zivkovic (Croácia, Dínamo Zagreb) Dean Huijsen (Espanha, Roma) Anan Khalaili (Israel, Maccabi Haifa) Gustavo Sá (Portugal, Famalicão) Evan Ferguson (Irlanda, Brighton) Ruben van Bommel (Holanda, AZ Alkmaar) Ezequiel Banzuzi (Holanda, Leuven) Ângelo (Brasil, Strasbourg) Yevheniy Pastukh (Ucrânia, Rukh Lviv) Eliesse Ben Seghir (Marrocos, Monaco) Anton Kade (Alemanha, Basel) Joël Ordóñez (Equador, Club Brugge) Roony Bardghji (Suécia, Copenhagen) Christian Mawissa (França, Toulouse) Adi Yona (Israel, Beitar Jerusalém) Rogério Fernandes (Portugal, Braga) Ondrej Kricfalusi (Tchéquia, Teplice) Tim Drexler (Alemanha, Hoffenheim) Abdukodir Khusanov (Uzbequistão, Lens) Dario Osório (Chile, Midtjylland) Ismaël Gharbi (Espanha, Stade Lausanne-Ouchy) Andrey Santos (Brasil, Strasbourg) Jack Hinshelwood (Inglaterra, Brighton) Lucas Noubi (Bélgica, Standard de Liège) Carlos Borges (Portugal, Ajax) Oliver Braude (Noruega, Heerenveen) Christopher Bonsu (Gana, Genk) Umut Tohumcu (Alemanha, Hoffenheim) Gabriel Slonina (Estados Unidos, Eupen) Simone Pafundi (Itália, Lausanne) Lucas Mincarelli (França, Montpellier) Noam Ben Harush (Israel, Hapoel Haifa)

Savinho foi um dos grandes nomes da campanha histórica do Girona em LA LIGA. (Photo by Pau Barrena / AFP)

Se vencer o troféu de Golden Boy, Yamal pode coroar mais uma vez o grande trabalho de desenvolvimento de La Masia, base do Barcelona: dos últimos três ganhadores, dois foram atletas do clube (Pedri e Gavi). O último premiado foi Jude Bellingham, do Real Madrid, que atualmente é cotado para a Bola de Ouro, ao lado de Vinícius Jr e Kylian Mbappé.

Jude Bellingham se destacou pelo fator decisão em seu primeiro ano de Real Madrid. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Os último cinco vencedores

2023: Jude Bellingham

2022: Gavi

2021: Pedri

2020: Haaland

2019: João Félix

+ Messi dá declaração polêmica sobre o Real Madrid: 'Tenho que admitir'