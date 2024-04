Giroud deixa o Milan e vai jogar a MLS com Messi e Suárez

Após passagens de sucesso pela Europa, Giroud vai encarar o desafio da MLS (Divulgação / Milan)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 19:40 • Los Angeles (EUA)

O mercado de transferências segue a todo vapor no futebol mundial. Campeão do Mundo com a França, Olivier Giroud vai trocar o Milan pelo Los Angeles FC ao fim desta temporada. De acordo com Fabrizio Romano, o vínculo do atacante com a equipe da MLS será até 2025.

A troca da Itália para os Estados Unidos será sem custos, com o contrato do jogador sendo encerrado em junho. Giroud vai se juntar a Hugo Lloris, ex-goleiro do Tottenham, e companheiro de seleção francesa. O LAFC também foi a casa de Gareth Bale, ex-Real Madrid. Atualmente, estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba atuam na Major League Soccer, entretanto, pelo Inter Miami.

Aos 37 anos, o atacante é detentor do título de maior artilheiro da história da seleção da França, com 57 gols, à frente de nomes como Michel Platini, Thierry Henry, Griezmann e o atual destaque, Kylian Mbappé.

Giroud iniciou a carreira no Grenoble e jogou, também, no Istres, Tours e Montpellier, todos da França. A carreira do jogador ficou marcada pelas passagens pelo Arsenal, Chelsea e Milan. Na atual temporada, pelo clube rossoneri, onde atua desde 2021, o camisa 9 soma 15 gols e 10 assistências em 42 partidas.

