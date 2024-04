PSG define atacante do Barcelona para substituir Mbappé

Yamal é alvo do PSG para substituir Mbappé na próxima temporada (Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 15:40 • Paris (FRA)

O Paris Saint-Germain está convicto do alvo para a próxima temporada. Com a saída iminente de Kylian Mbappé, os parisienses querem a contratação de Lamine Yamal, atacante do Barcelona, mas esbarra em uma negociação quase impossível para a realidade atual.

Aos 16 anos, Yamal é um dos destaques da equipe espanhola e desejo do PSG desde 2023. Com as recentes atuações na Champions League, sobretudo contra o Napoli e a primeira partida contra os franceses, pelas quartas de final, o interesse foi ampliado e o assunto voltou a ser tema na Europa.

De acordo com o jornal francês 'Le Parisien', o Paris Saint-Germain aguarda um 'sim' de Yamal para avançar nas negociações. Entretanto, o valor da rescisão de contrato é marcado em torno de 1 bilhão de euros (cerca de R$5.5 bilhões), fora da realidade para qualquer clube do mundo.

Apesar disso, há rumores de que o Paris poderia apresentar €200 milhões como a primeira cartada, mas que dificilmente seria aceito pelo Barcelona, que também não deseja negociar o atacante. Renovado há poucos meses, o vínculo de Lamine com os culés é válido até junho de 2026.

A esperança do PSG está em torno da relação de Luís Campos e Jorge Mendes. O conselheiro esportivo parisiense e o empresário do jogador, respectivamente, tem um bom relacionamento profissional, o que resulta em jogadores empresariados por Jorge na equipe de Paris, como Asensio, Vitinha, Zaire-Emery, Ugarte, Gonçalo Ramos e Barcola.

Na atual temporada, Yamal soma seis gols e sete assistências em 44 partidas pelo Barcelona. O jogador foi revelado na temporada anterior, em 2022/23, entrando em campo somente em uma oportunidade.

