O domingo de dia das mães (11) proporcionou muitas emoções ao torcedor dos clubes europeus. O Barcelona venceu o Real Madrid e colocou a mão na taça de La Liga, o Napoli tropeçou em casa e recolocou emoção na corrida pelo título italiano, o Liverpool empatou com o Arsenal pela Premier League e mais. O Lance! preparou um compilado comos principais resultados deste domingo (11) de futebol europeu. Confira a seguir:

Barcelona vence o Real Madrid e se aproxima do título de La Liga

O capítulo final de "El Clásico" na temporada 2024/25 foi digno da rivalidade. Em um duelo eletrizante no estádio de Montjuïc, o Barcelona levou a melhor ao vencer o Real Madrid por 4 a 3 de virada, pela 35ª rodada de La Liga. Com o resultado, o time comandado por Hansi Flick ficou mais próximo do título, abrindo sete pontos de vantagem sobre o rival, restando apenas três jogos.

Resultados do dia na Europa: Hansi Flick celebra com comissão técnica a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Mbappé brilhou com um hat-trick e ainda quebrou o recorde de maior número de gols em uma temporada de estreia pelo clube. No entanto, nem mesmo o desempenho do astro francês foi suficiente para impedir a reação catalã. Raphinha, com dois gols, foi o destaque da remontada e desponta como um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro.

Napoli tropeçou em casa e viu a Inter de Milão encostar

Resultados do dia na Europa: Lukaku comemora gol pelo Napoli contra o Genoa (Foto: Carlo Hermann/AFP)

Em uma partida para embolar a reta final do Campeonato Italiano, o Napoli empatou com o Genoa por 2 a 2 e perdeu a chance de colocar uma mão na taça. O confronto foi realizado neste domingo (11), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e os gols foram marcados por Lukaku e Raspadori para os mandantes, com duas assistências de McTominay. Ahanor e Vásquez descontaram para o Genoa. Com o empate, o Napoli fica com um ponto a mais que a Inter de Milão, e precisa ganhar os dois últimos jogos para ser campeão.

continua após a publicidade

Já campeão, Liverpool empata com o Arsenal

Liverpool e Arsenal empataram por 2 a 2 neste domingo (11), em partida válida pela 36ª rodada da Premier League, disputada em Anfield, em Liverpool. Os gols dos Reds foram marcados por Gakpo e Luis Díaz, enquanto Martinelli e Merino balançaram as redes para os Gunners.

Resultados do dia na Europa: Gravenberch e Merino disputando a bola no duelo entre Liverpool e Arsenal, pela Premier League. (Foto: Peter Powell/AFP)

Com o resultado, o Liverpool — já campeão da Premier League — soma mais um ponto e apenas cumpre tabela nas rodadas finais. Já o Arsenal desperdiça a oportunidade de se firmar na vice-liderança e agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Newcastle, que continua na disputa pela segunda colocação.

Outros resultados do dia na Europa

Premier League - 36ª rodada:

Newcastle 2 x 0 Chelsea

Manchester United 0 x 2 West Ham

Nottingham Forest 2 x 2 Leicester

Tottenham 0 x 2 Crystal Palace

La Liga - 35ª rodada:

Leganés 3 x 2 Espanyol Bilbao 1 x 0 Alavés Real Betis 1 x 1 Osasuna

Bundesliga - 33ª rodada:

Bayer Leverkusen 2 x 4 Borussia Dortmund

Frankfurt 2 x 2 St. Pauli

Stuttgart 4 x 0 Augsburg

Campeonato Italiano - 36ª rodada: