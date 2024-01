NIGÉRIA 1x1 GUINÉ EQUATORIAL: DO CÉU AO INFERNO

A equipe nigeriana tinha tudo para conquistar uma vitória tranquila em sua estreia, mas saiu atrás no placar com gol de Ibán Salvador, aos 36'. Dois minutos depois, Osimhen, craque do Napoli e artilheiro do último Campeonato Italiano, deixou tudo igual em cabeçada após cruzamento de Lookman. Na segunda etapa, porém, o centroavante teve a grande chance da virada ao sair cara a cara com Owono, mas finalizou mal e manteve o empate no placar.