Como um “rolo compressor”, o Corinthians pressionou o Atlético-GO desde o primeiro minuto e manteve a intensidade até o final da partida. Tanto que, com 17 minutos do primeiro tempo, as Crias do Terrão já venciam por 2 a 0. Mesmo superado em grande parte do jogo, o Dragão esboçava reação e tentou igualar o nível técnico do confronto, mas esbarrou em um Timão muito inspirado, que teve chances de ampliar ainda mais o marcador.