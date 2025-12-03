Astro do Real Madrid sente nova lesão em vitória e preocupa

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória por 3 a 0, contra Athletic Bilbao, em San Mamés, nesta quarta-feira (3), pela 19ª rodada de La Liga. O jogador inglês teve que deixar o campo em uma das melhores atuações com a camisa do clube espanhol.

A lesão ocorreu quando Alexander-Arnold afastou uma bola e, imediatamente após o lance, solicitou a substituição. A suspeita inicial é de uma distensão muscular. O jogador foi examinado no vestiário do San Mamés e deve passar por novos exames em Madri nesta quinta-feira (4) para determinar a extensão exata do problema.

Trent Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid em junho de 2025, para a disputa do Mundial de Clubes. Mesmo com pouco tempo de clube, o inglês já sofreu duas lesões musculares, que já o afastou de sete partidas.

Alexander-Arnold em ação pelo Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Jogadores lesionados do Real Madrid

Caso a lesão de Arnold se confirme, o inglês se juntará a Daniel Carvajal e Ferland Mendy. O lateral-direito espanhol está fora de ação desde outubro por uma lesão no joelho. A previsão de retorno do lateral espanhol é em janeiro, perto dos últimos jogos da fase de liga da Champions League, quando os Merengues encaram o Monaco e o Benfica, na sétima e oitava rodada, respectivamente.

Já Mendy sofreu nova lesão muscular e será desfalque na equipe por um período estimado em cerca de três semanas. O clube merengue confirmou o diagnóstico de uma lesão no bíceps femoral da perna direita após exames realizados na terça-feira (2).

A nova contusão ocorre poucos dias após o retorno de Mendy aos gramados, na última quarta-feira (26), na partida da Champions League contra o Olympiacos. O lateral francês estava afastado dos jogos por sete meses devido a uma lesão grave sofrida na final da Copa do Rey contra o Barcelona, em 26 de abril, na temporada passada.

Daniel Carvajal sente lesão no duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid (Foto: Javier Soriano/ AFP)

