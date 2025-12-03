O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, nesta quarta-feira (3), pela 19ª rodada de La Liga, em San Mamés. Mbappé foi a figura central da partida: marcou dois gols e deu a assistência para Camavinga. A vitória pôs fim a uma sequência de três empates do Real na competição e aproximou o time do líder da tabela.

Vini Jr e Éder Militão começaram entre os titulares pelo Real Madrid. Vini participou do jogo com mobilidade e tentativas de infiltração, mas não participou diretamente dos gols e manteve a série de 12 partidas sem marcar por clubes e seleção. Militão teve atuação segura na defesa, contribuindo para que a equipe não fosse vazada. Rodrygo entrou no segundo tempo, e tentou jogadas, mas sem muito sucesso. Endrick permaneceu no banco de reservas

Com o resultado, o Real Madrid encerrou o jejum de vitórias na liga e volta a encostar no líder Barcelona, agora apenas um ponto atrás. Para o Athletic Bilbao, o revés mantém o time no meio da tabela, ainda sem constância — alternando boas partidas com atuações de baixa efetividade, especialmente nos duelos de maior exigência técnica.

Athletic Bilbao x Real Madrid: como foi o jogo?

O Real Madrid começou a partida com postura incisiva e conseguiu impor velocidade nas transições. Nos minutos iniciais já teve uma chance clara: depois de falha defensiva do Athletic, Mbappé avançou e finalizou em cima do goleiro, desperdiçando oportunidade de abrir o placar. Em sequência, Vini Jr acelerou pelo lado e finalizou de fora da área, obrigando Unai Simón a uma boa intervenção.

Pouco depois, a insistência visitante foi premiada. Em uma jogada que saiu com rapidez pelas linhas do Real, Trent acionou Mbappé com passe por cobertura; o francês dominou, ganhou terreno e, em jogada individual, driblou a defesa e bateu forte, sem chances para Unai Simón. O gol abriu o placar e desnivelou o confronto, embora não tenha apagado as aproximações do Athletic.

O Bilbao respondeu com ataques pontuais e chegou a levar perigo. Em um dos lances mais agudos da equipe basca, Guruzeta ficou frente a frente com Courtois após assistência de Nico Williams, mas o goleiro do Real fez grande defesa, preservando a vantagem merengue. Esses momentos provaram que, mesmo atrás no placar, o Athletic ainda conseguiria criar oportunidades em transições rápidas e jogadas pelas laterais.

Na reta final do primeiro tempo, Vini Jr teve nova chance cara a cara e não conseguiu converter. Minutos depois, em uma jogada de maior paciência no ataque madrilenho, a bola foi trabalhada até Trent, que cruzou com precisão; Mbappé subiu e direcionou de cabeça para a área, onde Camavinga só precisou completar para o gol vazio. Foi a confirmação do domínio ofensivo do Real na etapa inicial e um golpe que deixou o Athletic com ainda menos espaço para reação.

Vini Jr disputando contra o Unai Simón em Real Madrid x Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

No segundo tempo, o Athletic voltou a buscar o jogo com mais intensidade, tentando explorar a velocidade dos seus atacantes e chutes de média distância. Jauregizar testou Courtois com um arremate forte que exigiu boa defesa do goleiro do Real, o que mantinha a partida aberta, embora com o placar desfavorável para os donos da casa.

Mesmo com a pressão esporádica do Bilbao, quem matou de vez o confronto foi o Real. Em contra-ataque, Carreras rolou para Mbappé na entrada da área; o francês arriscou de primeira e acertou um chute preciso, surpreendendo Unai Simón e marcando o terceiro gol. A finalização, de longe, encerrou as chances reais de reação do Athletic e confirmou a superioridade do time madrilenho na definição dos lances.

A partir daí o Real administrou a vantagem. Reduziu o ritmo, preservou a estrutura defensiva e controlou o tempo de jogo sem se expor. O Athletic tentou esboçar pressão nos minutos finais, mas não encontrou mecanismos para furar a defesa rival e criou poucas chances claras depois do terceiro gol. Assim, o resultado se manteve até o apito final: 3 a 0 para o Real Madrid.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (7), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Celta de Vigo, novamente pela La Liga, em busca de mais uma vitória para pressionar o Barcelona na ponta da tabela. O Athletic Bilbao joga antes, no sábado (6), às 17h, contra o Atlético de Madrid, também pelo Campeonato Espanhol, e tenta recuperação imediata para não se distanciar da briga por vagas europeias.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 0x3 Real Madrid

19ª rodada – La Liga

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de San Mamés, em Bilbao (ESP)

🥅 Gols: Mbappé (RMA 7'/1T); Camavinga (RMA 42'/1T); Mbappé (RMA 31'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Bereguer (ATH); Alejandro Rego (ATH)

🟥 Cartões vermelhos: --

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Trent (Asencio), Éder Militão (Gonzalo García), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga (Arda Güler); Mbappé (Rodrygo) e Vini Jr (Brahim)

🔴⚪Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Lekue (Areso), Vivian, Laporte, Boiro; Iñigo de Galarreta (Unai Gómez), Alejandro Rego, Jauregizar (Vesga); Berenguer (Serrano), Nico Williams (Sánchez), Guruzeta

