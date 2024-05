(Foto: Divulgação / Newcastle)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 10:45 • Newcastle (ING)

Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle e da Seleção Brasileira, chamou atenção de diversos clubes da Europa após as duas últimas temporadas com os Magpies e pode ser contratado pelo Manchester City de Pep Guardiola.

Apesar do bom desempenho do brasileiro e do artilheiro Alexander Isak, que se destacou na atual temporada, os resultados não foram efetivos ao clube, que ocupou o sétimo lugar na Premier League e ficou fora de competições europeias.

O que impede alguns clubes de contratar o jogador de 26 anos é sua cláusula de rescisão: avalida em cifras que chegam aos 115 milhões de euros (aproximadamente 653 milhões de reais na cotação atual) são valores que nenhum clube está disposto a pagar.

Contudo, não ter se classificado para os campeonatos internacionais pode prejudicar o Newcastle, obrigando o clube a equilibrar as contas e vender algumas peças. Além dos Cityzens prontos para contatar novamente a comitiva de Bruno Guimarães para discutir sua possível transferência, Arsenal, PSG e Liverpool continuam interessados no brasileiro.

Bruno Guimarães e Tonali pelo Newcastle (Foto: Reprodução / Instagram)

O meio-campista brilhou com luz própria nesta temporada, sendo o líder incontestável do Newcastle com sete gols e 10 assistências em todas as competições, onde já é um dos melhores jogadores do Campeonato Inglês.

O Brasil enfrenta um novo ciclo com vários jogadores tendo que dar um passo à frente. O técnico Dorival Junior deu a oportunidade ao brasileiro substituindo Casemiro para disputar a Copa América.