Gent-BEL repete placar da ida e elimina o Partizan-SER da Conference League

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 14:55 • Gante (BEL)

O Gent, da Bélgica, confirmou vaga nesta quarta-feira (28) na fase de grupos da Conference League 2024-25. Com transmissão exclusiva do Lance! no canal do YouTube, o time bateu o Partizan, da Sérvia, por 1 a 0, e garantiu a vaga no agregado: na ida, em Belgrado, os Búfalos venceram pelo mesmo placar. O gol da vitória belga foi marcado por Delorge, nos minutos finais.

Gent 1x0 Partizan: como foi o jogo?

Apesar do placar magro conquistado nos minutos finais, o jogo teve chances para ambos os lados. Precisando do resultado, o Partizan precisou adotar uma postura ofensiva, que foi refletida pelo equilíbrio nas estatísticas: foram 18 finalizações dos donos da casa contra 12 dos visitantes.

O time sérvio foi para campo desfalcado da principal referência ofensiva, Matheus Saldanha, que foi preservado, conforme o Lance! apurou. Com isso, o congolês Aldo Kalulu ganhou uma chance e foi protagonista de lances de perigo no primeiro tempo. Vale destacar as atuações seguras dos goleiros Roef, do Gent, e Jovanovic, do Partizan.

A segunda etapa repetiu o padrão de equilíbrio visto nos primeiros 45 minutos, mas os donos da casa quase abriram o placar em um cabeceio perigoso do meia Galdeman. No geral, os belgas mantiveram o controle do jogo por meio da posse de bola, enquanto os sérvios tentavam atacar com contra-ataques.

O empate parecia encaminhado, quando Delorge acertou um belo chute de fora da área, indefensável para Jovanovic, e abriu o placar. Com o resultado, o Partizan dá adeus ao calendário europeu nesta temporada. Do outro lado, o Gent alcança a fase de grupos da Conference League pela quarta vez na história. Na temporada passada, a equipe belga foi eliminada pelo Maccabi Haifa, de Israel.

✅ FICHA TÉCNICA

KAA Gent - BEL x Partizan - SER

Playoffs - Conference League

🗓️ Data e horário: quarta, 28 de agosto de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Ghelamco Arena, em Gent (BEL)

📺 Onde assistir: Canal do Youtube do Lance!

⚽ Gols: Delorge, aos 88' (GNT)

🅰️ Assistências: Samoise (GNT)

🟨 Cartões amarelos: De Medina e Arriaga (PAR); Gambor (GNT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

KAA GENT (Técnico: Wouter Vrancken)

Roef; Fadiga, Gambor, Watanabe, Torunarigha e Brown; Kums, Delorge e Gandelman; Gudjohnsen e Surdez

PARTIZAN (Técnico: Aleksandar Stanojevic)

Jovanovic; De Medina, Mujakic, Markovic, Jurcevic; Arriaga, Kovac, Ibrahim, Zahid e Severina; Kalulu