Gattuso se pronuncia após vexame da Itália: 'Peço desculpas'

Técnico da Itália, Gennaro Gattuso pediu desculpas após a derrota nos pênaltis da Azzurra para a Bósnia, na repescagem da Copa do Mundo. Com o resultado, a tetracampeã da competição fica de fora do torneio pela 3ª edição consecutiva.

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- Os meninos não mereciam essa derrota pela atuação, pelo comprometimento, pelo amor. Tivemos três chances de marcar, é uma pena, mas isso é futebol. Estou orgulhoso dos meus jogadores. Dói porque precisávamos disso para nós, para nossas famílias. Para toda a Itália, é um golpe duro de engolir. Peço desculpas por não ter conseguido levar a Itália à Copa do Mundo - disse o treinador em entrevista à "Rai".

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Com o fim do sonho, a Itália inicia nos próximos meses um novo ciclo visando a classificação para a Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos. A Azzurra não disputa o torneio desde 2014, no Brasil.

No duelo contra a Bósnia, a Itália abriu o placar no início da partida com um belo gol de Moise Kean. No entanto, Bastoni foi expulso na reta final do primeiro tempo, e a Azzurra levou o empate de Tabakovic nos minutos finais.

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Eliminação da Itália nos pênaltis

Nos pênaltis, a Bósnia abriu o placar com Tahirovic, enquanto Pio Esposito desperdiçou a primeira cobrança da Itália. Os mandantes ampliaram a diferença com Tabakovic, mas Tonali diminuiu a desvantagem na sequência. Alajbegovic converteu a 3ª cobrança da equipe de Barbarez, e Cristante perdeu a 2ª cobrança da Azzurra. E Bajraktarević fez o gol que garantiu seleção dos Bálcãs na Copa do Mundo.

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Jogadores da Itália protestam após expulsão de Bastoni contra a Bósnia (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

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