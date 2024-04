Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Galatasaray x Fenerbahçe, pela Supercopa da Turquia (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Publicada em 07/04/2024 - 08:00 • Şanlıurfa (TUR)

Galatasaray e Fenerbahçe se enfrentam neste domingo (7), pela Supercopa da Turquia. A bola vai rolar a partir das 15h30 (hora de Brasília), no Şanlıurfa GAP Stadium, em Şanlıurfa (Turquia). A partida não será transmitida no Brasil.

O clássico deveria ser disputado originalmente em dezembro de 2023, na Arábia Saudita, mas foi adiado de última hora graças a um boicote de jogadores de ambas as equipes. Isso porque havia uma restrição da exibição de símbolos turcos no país asiático.

O jogo, então, foi remarcado, mas ainda não há certeza se a partida acontecerá de fato. Isso porque o Fenerbahçe, que tem relações estremecidas com a Federação Turca desde os desdobramentos da batalha campal ocorrida no duelo diante do Tranzonspor, ameaçou "melar" a partida.

Inicialmente, a direção do Fener exigiu que a data do jogo fosse alterada e que um árbitro de outro país fosse escalado. Em resposta, a Federação confirmou a data do jogo e escalou Volkan Bayarslan, árbitro turco, para o jogo.

O Fenerbahçe, então, emitiu um comunicado para a imprensa afirmando que escalaria a equipe sub-19 para o clássico, e que os 90 minutos de jogo não seriam completados, dando a entender que forçariam um encerramento antecipado do jogo.

O Galatasaray, por sua vez, confirmou presença no jogo e já está na cidade de Şanlıurfa, local da partida.

Briga generalizada em jogo do Fenerbahçe contra o Trabzonspor ainda traz problemas para o futebol turco (Foto: Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Fenerbahçe

Supercopa da Turquia - Jogo único

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de abril de 2024, às 15h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Şanlıurfa GAP Stadium, em Şanlıurfa (Turquia)

📺 Onde assistir: Não haverá transmissão para o Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GALATASARAY (Técnico: Okan Buruk)

Sehic; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mauro Icardi.

FENERBAHÇE

O Fenerbahçe não confirmou sua participação no jogo. Segundo a imprensa turca, há uma possibilidade de o clube escalar atletas da equipe sub-19 para a partida. Caso isso seja feito, também não há um técnico definido para orientar a equipe na beira do gramado. Membros da direção do clube desejam que ao menos um integrante da comissão técnica esteja inscrito na súmula, mas também não há uma definição sobre essa situação.