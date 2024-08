Galatasaray perde em casa, e Champions League conhece seus primeiros classificados da fase de playoffs

Galatasaray de Gabriel Sara (esquerda) está eliminado da Uefa Champions League (Foto: KEMAL ASLAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:47 • Istambul (Turquia)

O Galatasaray (Turquia) perdeu o jogo de volta em casa, diante do Young Boys (Suíça) por 1 a 0, e está fora da fase de liga da Uefa Champions League. A equipe do brasileiro Gabriel Sara já havia perdido o jogo de ida, na Suíça, por 3 a 2.

Apesar da eliminação na principal competição europeia, o time turco ganha um prêmio de consolação: a classificação para a fase de liga da Europa League.

Além do Young Boys, outras duas equipes se classificaram para fase classificatória da "nova" Champions League: o Sparta Praga (Tchéquia) e o Red Bull Salzburg (Áustria). Nesta quarta-feira (28), serão conhecidos os últimos quatro classificados para a fase de liga da competição. Veja seguir como foram os jogos de volta da fase de playoffs da Champions League.

Galatasaray (Turquia) 0x1 Young Boys (Suíça)

O Galatasaray precisava de uma vitória simples para levar a disputa da vaga para a prorrogação. A chance mais clara do jogo até o meio do segundo tempo, no entanto, foi justamente do Yong Boys, com uma cabeçada de Ganvoula na trave.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Alan Virginius se aproveitou da defesa aberta do Galatasaray, invadiu a área com a bola dominada e tocou na saída do goleiro Muslera para sacramentar a classificação do time suíço à fase de liga da Champions.

Jogadores do Young Boys comemoram classificação para a fase de liga da Champions League (Foto: KEMAL ASLAN / AFP)

Sparta Praga (Tchéquia) 2x0 Malmo (Suécia)

Os dois gols deste jogo também saíram no final do jogo: Lukas Haraslin abriu o placar de pênalti, aos 35 da segunda etapa, e Albion Rrahmani deu números finais ao placar, repetindo o placar do jogo de ida, disputado na suécia. Mesmo derrotado, o Malmo também fica com uma vaga na fase de liga da Uefa Europa League.

Red Bull Salzburg (Áustria) 1x1 Dínamo de Kiev (Ucrânia)

O time austríaco fez valer a vantagem do jogo de ida (vitória por 2 a 0) atuando em casa. Adam Daghim abriu o placar para os mandantes logo aos 12 minutos de jogo, colocando o Salzburg em ótima condição para conquistar a vaga na fase de liga da Champions League.

Aos 29 do primeiro tempo, no entanto, Vladyslav Vanat empatou a partida e deu números finais ao placar. Assim como nos duelos anteriores, o Dínamo de Kiev também conquista uma vaga na Uefa Europa League como "prêmio de consolação".

Red Bull Salzburg e Dinamo de Kiev empataram por 1 a 1 no jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: BARBARA GINDL / APA / AFP)

Jogos de volta dos playoffs da Champions League nesta quarta-feira (28):

Qarabag (Azerbaijão) x Dinamo Zagreb (Croácia) - 13h45 (hora de Brasília) - Dinamo Zagreb venceu por 3 a 0 na ida;

Estrela Vermelha (Sérvia) x Bodo/Glimt (Noruega) - 16h (hora de Brasília) - Bodo/Glimt venceu por 2 a 1 na ida;

Slovan Bratislava (Eslováquia) x Midtjylland (Dinamarca) - 16h (hora de Brasília) - empate por 1 a 1 na ida;

Slavia Praga (Tchéquia) x Lille (França) - 16h (hora de Brasília) - Lille venceu por 2 a 0 na ida.

Quais times já estão classificados para a "fase de liga" da Champions League?

Ao todo, 36 equipes disputarão a "fase de liga" da Uefa Champions League. Já estão confirmados nesta etapa do torneio 32 times: