Onde assistir à UEFA Champions League 2024/25

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 13:24 • Rio de Janeiro

A UEFA Champions League ainda está em sua fase preliminar. Algumas equipes ainda duelam entre si para sabermos todos os classificados para o novo formato de competição que será estabelecido a partir desta temporada. A competição de clubes mais badalada do mundo realmente se tornará uma liga, extinguindo o formado de fase de grupos que tínhamos.

Agora, em um grupo único, cada equipe terá 6 jogos para disputar, e os 8 primeiros colocados se classificam diretamente aos playoffs. Do nono colocado ao vigésimo quarto, decide-se os outros 8 que irão para as oitavas de final. O Lance! te conta onde assistir à Champions League!

Real Madrid espera vencer a Champions League mais uma vez; saiba onde assistir. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada da UEFA Champions League, a transmissão dos jogos é feita pelo SBT na televisão aberta, além da TNT nos canais fechados. Para assistir a todos os jogos da competição, é necessário assinar a Max.

Para a nova temporada da Champions, a promessa é que jogos grandes irão acontecer mais frequentemente, pelo novo formato de liga que a UEFA propôs. Não será mais necessário esperar até as fases finais da competição para vermos um embate entre Manchester City e Real Madrid ou Barcelona e Juventus, por exemplo, já que os clubes obrigatoriamente vão jogar contra equipes fortes na primeira fase.

Os favoritos para levantar a "orelhuda" nesta temporada ainda são Real Madrid e Manchester City. É difícil não colocar os merengues como os prováveis campeões, sendo que o antes já estrelado elenco campeão da Champions 23/24, ficou ainda melhor com a chegada de Kylian Mbappé. O City ainda deve ser o principal desafiante, com o grande destaque de Rodri, a possível volta de De Bruyne à sua melhor fase, além da chegada de Savinho.

Obviamente, clubes grandes das outras competições nacionais europeias como Barcelona, Juventus, Milan, PSG, Liverpool, Arsenal, entre outros, correm por fora e também podem surpreender os favoritos a erguer a taça e levar o caneco para casa.

Os maiores campeões da Champions League

15 vezes campeão da Champions, o Real Madrid é o maior vencedor da história da competição. Com metade dos títulos, o Milan vem em segundo. Veja a lista:

Real Madrid: 15 títulos

Milan: 7 títulos

Liverpool: 6 títulos

Bayern de Munique: 6 títulos

Barcelona: 5 títulos

Confira as informações da temporada passada

Na temporada passada da Champions, o grande campeão foi o Real Madrid ao bater o Borussia Dortmund na finalíssima por 2 a 0, com gols de Carvajal e Vinícius Jr. O artilheiro da edição foi Kylian Mbappé, juntamente com Harry Kane, com 8 gols cada. O maior assistente foi Jude Bellingham, em conjunto com Sabitzer, com 5 passes para gol cada.