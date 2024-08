Galatasaray toma gol no fim e é derrotado nos playoffs da Champions League; veja os resultados dos jogos de ida

O brasileiro Gabriel Sara (uniforme branco) entrou em campo pelo Galatasaray nos playoffs da Champions League (Foto: Divulgação / Galatasaray)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 19:03 • Berna (SUI)

Com gol nos últimos minutos do jogo, o Galatasaray (Turquia) acabou derrotado por 3 a 2 para o Young Boys (Suíça), no jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League.

Apesar da diferença mínima no placar, o resultado deixou um gosto amargo para os torcedores do clube turco. Isso porque a equipe comandada por Okan Buruk tomou 2 a 0 ainda no primeiro tempo e foi buscar o empate na segunda etapa.

Agora, o Galatasaray precisa vencer o jogo de volta, na Turquia, por pelo menos dois gols de diferença para reverter a eliminatória e se classificar para a fase de liga da Champions League 2024-2025. Veja a seguir como foram os jogos de ida dos playoffs da Champions League desta quarta-feira (21).

Young Boys (Suíça) 3x2 Galatasaray (Turquia)

A partida foi disputada no Stade de Suisse, casa do Young Boys. Os dois primeiros gols do jogo foram marcados por Jöel Monteiro, aos 3 e aos 49 do primeiro tempo, para os mandantes. Na segunda etapa, Michy Batshuayi também marcou duas vezes, aos 21 e aos 27, para empatar o duelo.

Já no finalzinho do jogo, aos 41 do segundo tempo, Filip Ugrinic marcou o terceiro gol do time suíço e deu números finais ao placar.

Para avançar à fase classificatória da Champions League, o Galatasaray deverá vencer o jogo de volta por pelo menos dois gols de diferença. Vitória por um gol de diferença leva o duelo para a prorrogação e, persistindo o empate, disputa de pênaltis.

Jogo de volta entre Galatasaray e Young Boys está marcado para a terça-feira (27), na Turquia (Foto: Divulgação / Galatasaray)

Malmo (Suécia) 0x2 Sparta Praga (Tchéquia)

O Sparta Praga conquistou uma enorme vantagem nos playoffs da Champions League ao vencer o Malmo fora de casa por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Larsen (contra, aos 30 do primeiro tempo) e Rynes (aos 43 do segundo tempo).

Com este resultado, o time da Tchéquia pode perder em casa por até um gol de diferença que avança para a fase de classificação da Champions League. Derrota por dois gols de diferença leva a disputa da vaga para a prorrogação - e persistindo o empate, pênaltis.

Dínamo de Kiev (Ucrânia) 0x2 Red Bull Salzburg (Áustria)

Com gols de Dorgeles (aos 29 do primeiro tempo) e de Kjaegaard (aos quatro da segunda etapa), o RB Salzburg foi mais uma equipe que largou bem em busca de uma vaga na fase de liga da Champions.

Para reverter a eliminatória, o Dínamo de Kiev precisará vencer o jogo de volta por três gols de diferença no mínimo. Vitória por dois gols de diferença leva a disputa da vaga para a prorrogação. Vitória simples elimina o time ucraniano.

Red Bull Salzburg conquistou boa vantagem fora de casa nos playoffs da Champions League (Foto: Divulgação / Red Bull Salzburg)

Midtjylland (Dinamarca) 1x1 Slovan Bratislava (Eslováquia)

Quase os visitantes beliscaram mais uma vitória nos playoffs da Champions League: aos 14 minutos do segundo tempo, Cesar Blackman abriu o placar para o Slovan Bratislava; o gol de empate veio aos 34 da segunda etapa, com Edward Chilufya.

O empate por 1 a 1 deixa o duelo em aberto para o jogo de volta: quem vencer, avança para a fase de classificação da competição. Em caso de novo empate, o classificado será definido na prorrogação - e persistindo o empate, nos pênaltis.