A 25ª rodada do Campeonato Turco promete fortes emoções a seus torcedores, sobretudo pelo seu aguardado jogo de fechamento, marcado para as 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), com o clássico entre o atual bicampeão Galatasaray, líder invicto da competição com 63 pontos, e o arquirrival Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, que, com seis pontos a menos na tabela, é o segundo colocado e busca encerrar um incômodo jejum de 10 anos sem conquistar a liga.

Contratado no último mês de agosto junto ao Norwich, da Inglaterra, por 18 milhões de euros, o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, chegou ao Galatasaray com o status de reforço mais caro da história do clube e tem correspondido às expectativas.

Titular absoluto do meio-campo do técnico Okan Buruk, o brasileiro de 25 anos rapidamente se tornou ídolo da torcida e, mesmo atuando como volante, já soma 2 gols e 7 assistências em 32 jogos na temporada, incluindo um bonito tento na vitória sobre o Fenerbahçe por 3 a 1, em setembro, pelo primeiro turno.

- A rivalidade aqui é realmente surreal. Até para nós brasileiros, que temos essa cultura futebolística forte e somos acostumados a isso, é algo que surpreende. Os títulos na Turquia se decidem pelos mínimos detalhes e esse ano não será diferente. Temos uma pequena vantagem na tabela, mas não podemos nos descuidar. Até por conta dos acontecimentos recentes, esse clássico contra o Fenerbahçe está sendo tratado no país como uma final de Copa do Mundo. Sabemos da responsabilidade que carregamos e vamos estar à altura - disse Gabriel Sara.

Recentemente, em duelo válido pela 23ª rodada, o Galatasaray protagonizou manchetes pelo mundo da bola ao ver seu adversário, o Adana Demirspor, abandonar o gramado ainda no primeiro tempo do jogo após contestar uma marcação de pênalti pela arbitragem.

Na ocasião, o técnico José Mourinho, do vice-líder Fenerbahçe, publicou o lance em suas redes sociais, insinuando um suposto favorecimento ao Galatasaray, postura que foi corroborada por uma nota oficial do próprio Fenerbahçe, que, sem citar provas, acusava o clube rival de “ações fraudulentas” na liga turca. Em resposta, o argentino Mauro Icardi, capitão do Galatasaray, ironizou Mourinho e o chamou de “The Crying One” (“o chorão”).

O episódio foi mais um na cada vez mais apimentada rivalidade entre os dois maiores clubes do país. Em abril de 2024, o Fenerbahçe mandou a campo uma equipe sub-19 para a disputa da Supercopa da Turquia contra o Galatasaray, que abriu o placar no primeiro minuto de jogo e viu o arquirrival abandonar o campo no minuto seguinte, alegando se tratar de um protesto contra “questões políticas, a arbitragem local e os episódios de violência no país”.

Em resposta ao clima de beligerância que cerca os preparativos da partida, o presidente da Federação Turca de Futebol, Ibrahim Haciosmanoglu, declarou na última semana que o jogo será apitado por um árbitro estrangeiro, cuja identidade ainda não foi revelada.

- Posso confirmar que um árbitro de nível mundial vai apitar o dérbi. Tomamos essa providência para prevenir novas disputas e garantir que os árbitros não se tornem o alvo de polêmicas e pressões desnecessárias - disse o mandatário.