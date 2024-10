Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 19:08 • São Paulo (SP)

Na tarde desta segunda-feira (28), o Campeonato Turco viveu as emoções do jogo mais aguardado da sua 10ª rodada. Em Istambul, o líder Galatasaray recebeu o arquirrival Besiktas e levou a melhor ao vencer por 2 a 1, com gols de Davinson Sánchez e Victor Osimhen - nos acréscimos, Muçi descontou para os visitantes. O grande destaque da partida, porém, foi um brasileiro. O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, deu as duas assistências para os gols dos donos da casa e foi eleito o melhor jogador em campo.

Ovacionado pela torcida que lotou o RAMS Park, Sara chegou ao sexto passe para gol em 14 jogos pelo Galatasaray, além de já ter marcado dois gols pelo novo clube, que em agosto desembolsou 20 milhões de euros para contratá-lo junto ao Norwich, da Inglaterra, fazendo do meia o reforço mais caro de sua história. No Campeonato Turco, Sara é o líder de assistências, com cinco passes para gols em nove partidas. Invicto, o Galatasaray lidera com 28 pontos em 10 jogos - seis a mais do que o Samsunspor, que assumiu a vice-liderança após a rodada.

O meia de 25 anos já havia brilhado no primeiro clássico da temporada, contra o Fenerbahçe treinado por José Mourinho, quando marcou um bonito gol na vitória do Galatasaray fora de casa por 3 a 1. Diante do Besiktas, atuando novamente como segundo homem de meio-campo, o ex-são-paulino comandou sua equipe com a bola rolando e voltou a mostrar sua qualidade nas bolas paradas, o que tem se tornado sua marca registrada. Em duas faltas próximas à área, Gabriel Sara deu as assistências para Sánchez e Osimhen marcarem os gols da vitória dos atuais bicampeões turcos.

Após a partida, o brasileiro foi novamente alvo de muitos elogios. O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, disse que "foi uma atuação dos sonhos".

- O Gabriel é um jovem jogador, é extremamente profissional e tem um objetivo claro: chegar à Seleção Brasileira. Isso só nos ajuda - afirmou o treinador.

Já Nihat Kahveçi, ex-atacante da Real Sociedad, do Villarreal e da Seleção Turca, que atualmente é comentarista da TV do país, foi ainda mais contundente.

- Gabriel Sara pode ser o melhor jogador do mundo na bola parada na atualidade. Ele consegue colocar a bola exatamente onde quer - declarou.

Já Ali Ece, da TRT Spor, usou até uma comparação com um astro da NBA para exaltar o brasileiro.

- Sara com sua perna esquerda na bola parada é como Stephen Curry nos arremessos de três pontos. Mas isso não o resume. Ele é ótimo defensivamente, é técnico e criativo. Que grande reforço - disse.

O próximo desafio do Galatasaray é pela Europa League, no dia 7, quando a equipe recebe o Tottenham em Istambul. Passadas três rodadas da competição continental, os ingleses mantêm os 100% de aproveitamento, com 9 pontos, enquanto os turcos, ainda invictos, somam 7 pontos.