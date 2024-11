Gabriel Magalhães faz gol e ironiza jogador adversário na Champions League

O primeiro tempo entre Sporting e Arsenal, no Estádio José Alvalade, terminou com uma cena curiosa de Gabriel Magalhães, zagueiro dos Gunners e da Seleção Brasileira. Após marcar o terceiro gol da equipe, aos 46 minutos do segundo tempo, o defensor comemorou de forma igual a Viktor Gyökeres, atacante sueco dos Leões, grande destaque atenção neste início de temporada europeia.

O gesto da "máscara", celebração popularizada pelo jogador adversário que vive temporada fantástica pelo Sporting, foi repetida por Gabriel Magalhães em uma ação provocativa. Gyökeres encerrou a primeira etapa de forma apagada e sem finalizar ao gol defendido por David Raya.

Gabriel Magalhães comemora gol pelo Arsenal contra o Sporting, fora de casa (Foto: Filipe Amorim/AFP)

O Arsenal voltou para os vestiários no Alvalade com a surpreendente vitória por 3 a 0 no placar. Além de Magalhães, Gabriel Martinelli e Kai Havertz marcaram para os visitantes. Os times duelam pela quinta rodada da fase de liga por uma vaga direta no mata-mata da Champions League.

Gabriel Magalhães provoca Gyökeres

Com a popularização de Gyökeres, surgiu a pergunta: qual a razão do sueco comemorar seus gols cobrindo o rosto com os dedos cruzados? O atacante respondeu que a inspiração é no vilão Bane, de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge".

O gesto repetido por Gabriel Magalhães gerou repercussões na web. Confira!

