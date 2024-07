Gabriel Jesus brilha em jogo do Arsenal e Arteta se derrete em elogios: ‘Mudou muitas coisas’

(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 08:33 • Rio de Janeiro

Técnico do Arsenal, Mikel Arteta não poupou palavras para elogiar Gabriel Jesus. Em primeiras impressões no amistoso pré-temporada, o atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória sobre o Manchester United, por 2 a 1 no último sábado, nos Estados Unidos.

- Ele está muito bem. Ele está bem forte. Ele mudou muitas coisas nas férias, voltou em grande forma. Quando você tem essa base, outras coisas podem ser construídas. Mas sem essa fundação, não há jogador. Ele precisa estar nessa condição para que tenhamos o melhor dele, ele se deu conta disso. E estou muito feliz do que ele tem mostrado. - analisou Arteta.

Gabriel Jesus vai para sua terceira temporada nos Gunners. Ele teve um ótimo início no clube, mas nunca recuperou o bom ritmo desde sua lesão no joelho na Copa do Mundo, no fim de 2022. Por conta da falta de continuidade, o brasileiro perdeu espaço para Kai Havertz no time titular.

Na temporada 2023/24, o camisa 9 fez 36 jogos pelo time inglês, dos quais 21 foram como titular, marcou oito gols e distribuiu oito assistências. Logo depois do jogo amistoso, o jogador reforçou sua confiança no seu estado físico.

– Minha última pré-temporada não foi boa porque estava sentindo o joelho, então tive que fazer uma cirurgia e perdi toda a pré-temporada. Foi um pouco difícil depois de voltar, mas esta temporada é diferente. Pude aproveitar as férias e depois treinei bastante, e estava focado para voltar bem e fazer uma boa pré-temporada. - disse Gabriel Jesus.

