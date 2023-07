Na base do Bahia desde os 14 anos, o jovem conquistou títulos por todas as categorias pelas quais passou e integrava o elenco profissional do Tricolor de Aço em 2023 até ser emprestado para o time português no início de fevereiro. O contrato do jovem goleiro, com passagens pela Seleção Brasileira de base, junto ao time europeu vai até o final da temporada 2023/2024, com opção de compra pelo Portimonense. O atleta tem contrato com o clube do Nordeste brasileiro até 2025.