Seleção da França vive dilema após baixas de Mbappé e Griezmann

A seleção da França tem dois compromissos importantes diante de Israel (10) e Bélgica (14) pela Nations League, na pausa internacional de outubro. Com a lesão de Kylian Mbappé e a aposentadoria de Antoine Griezmann dos compromissos internacionais, um vácuo se abriu na escolha do capitão da equipe. O treinador Didier Deschamps ainda não deu indícios sobre o nome apontado nos próximos compromissos.

Zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté se colocou à disposição do treinador, mas apontou outros atletas que teriam o “dom” de liderar.

-É preciso ser alguém que todos gostem, seja no campo ou fora. O líder deve estar presente, especialmente quando as coisas não estiverem ocorrendo bem. Tem alguns jogadores que têm o perfil, lembro de dois ou três nomes. Talvez o Mike (Maignan), eu, o Jules (Koundé) ou o Aurél (Tchouaméni). Esses são os nomes que me vêm à cabeça

Opções para a braçadeira da França

A verdade é que o elenco vive uma transição entre gerações e as opções ainda são um pouco escassas em meio a um elenco jovem. Além dos jogadores apontados pelo zagueiro francês, confira outros jogadores com perfil para assumir o posto com a ausência de Mbappé.

MIKE MAIGNAN

Goleiro do Milan, Maignan assumiu a titularidade com a aposentadoria de Lloris da equipe nacional, em 2023. Titular dos Bleus na última Eurocopa, o defensor de 29 anos tem experiência e é um dos líderes no elenco do time italiano.

Mike Maignan, goleiro da seleção da França (Foto: Reprodução)

THÉO HERNÁNDEZ

Com 34 partidas pela seleção da França, o lateral-esquerdo é uma das lideranças entre os convocados por Deschamps para a Data Fifa de outubro. Companheiro de time de Maignan, Théo Hernández é atual capitão do Milan e já soma mais de 200 jogos com o clube rossoneri.

