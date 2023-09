As próximas testemunhas perante o juiz de instrução do caso serão as jogadoras da seleção feminina Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez. As três prestarão depoimento na próxima segunda-feira, 2 de outubro, como testemunhas. No dia 10 de outubro será a vez do ex-técnico feminino Jorge Vilda, do diretor da seleção nacional Albert Luque e do diretor de marketing da RFEF, Rubén Rivera, todos os três como réus.