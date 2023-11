A equipe da casa está na 14ª posição com 12 pontos - três vitórias, três empates e quatro derrotas - e deseja somar pontos diante de sua torcida visando a parte de cima. Já os Red Devils ocupam a 8ª colocação com 15 pontos - cinco triunfos e cinco derrotas - e tentam se aproximar do G4 da competição nacional, mas terão um desfalque de peso: Casemiro. O brasileiro se lesionou no duelo contra o Newcastle e será ausência.