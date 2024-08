Freguesia? Jorge Jesus leva vantagem no confronto direto com Luis Castro

Jorge Jesus no comando do Al-Hilal. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 05:50 • Redação do Lance!

Ícones recentes das torcidas de Flamengo e Botafogo, Jorge Jesus e Luis Castro protagonizarão mais um episódio de uma importante rivalidade na beira dos gramados. Jesus, treinador do Al-Hilal, e Castro, do Al-Nassr, duelam neste sábado (17), às 18h15 (de Brasília) na decisão da Supercopa da Arábia Saudita.

Adversários na Europa e no Oriente Médio, os comandantes têm um longo retrospecto de confrontos, porém, os números revelam uma vantagem para o ex-Flamengo. Confira os confrontos e as estatísticas do duelo direto.

Jorge Jesus x Luis Castro: raio-X

Jorge Jesus e Luis Castro se enfrentaram em 15 oportunidades, com seis triunfos do líder do Al-Hilal e quatro do líder do Al-Nassr, além de cinco empates. Porém, um detalhe acrescenta vantagem a Jesus é que o time dele venceu todas as decisões por pênaltis que disputou contra o rival.

O primeiro jogo disputado com os treinadores na beira do gramado ocorreu em 2005, pelo Campeonato Português, e o Penafiel de Luis Castro venceu o Moreirense por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro Roberto. Na temporada seguinte, Jorge Jesus, no comando do União Leiria, conquistou dois empates por 1 a 1.

O jogo começou a virar quase uma década depois, em 2014, quando Castro comandava o Porto, e Jesus liderava o Benfica. Pela semifinal da Taça Portugal, após perder o jogo de ida por 1 a 0, os Encarnados conquistaram a vaga na decisão com um 3 a 1 na Luz.

A partir de então, as vitórias de Castro passaram a ser cada vez mais raras. No comando do Sporting, Jorge Jesus virou a chave e assumiu a liderança no confronto direto.

No futebol saudita, o único triunfo do ex-Botafogo foi pela decisão da Liga dos Campeões Árabe 2023, por 2 a 1, na prorrogação.

Jorge Jesus e Luis Castro se reúnem antes de decisão pelo futebol saudita. (Foto: Reprodução/Twitter)

JESUS x CASTRO NA ARÁBIA SAUDITA

5 jogos

1 vitória de Castro

2 vitórias de Jesus

2 empates (um deles, com Jesus vitorioso nos pênaltis)