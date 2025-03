Desfalques do Arsenal contra o Real Madrid

Classificado com autoridade contra o PSV, o Arsenal terá desfalques de peso contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League. Por conta do calendário enxuto, os Gunners lidam com ausências por lesão no setor ofensivo. Entre eles, três titulares.

Os três jogadores são de ataque e frequentemente utilizados como titulares de Mikel Arteta: Kai Havertz, Gabriel Jesus e Bukayo Saka. O inglês é o único com chances de retornar a tempo de disputar as partidas, que estão marcadas para os dias 8 e 16 de abril.

- Vamos ver como ele vai estar depois da Data Fifa. Ele está se sentindo muito bem, está realmente disposto. Temos certeza de que ele voltará dentro de algumas semanas - disse Arteta no fim de semana passado.

Saka lesionou o tendão na partida contra o Crystal Palace, em fevereiro. De lá pra cá, já foi desfalque em 18 partidas. O Arsenal entra em campo pela última vez antes da pausa para a Data Fifa no domingo (16), quando recebe o Chelsea.

Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024-25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Se Bukayo Saka é visto com otimismo, Kai Havertz e Gabriel Jesus são desfalques confirmados no Arsenal para o duelo contra o Real Madrid. Devido a lesões, ambos os jogadores estão fora do restante da temporada. Enquanto o alemão machucou o tendão, Jesus é baixa por lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Em virtude das baixas, Mikel Arteta vem precisando se reinventar para escalar o ataque do Arsenal. Prova disso é que Mikel Merino, meia de ofício, vem sendo utilizado como o atacante de referência. Contra o PSV, o lateral Tierney iniciou a partida como ponta.