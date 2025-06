Francês compara Greenwood a Bellingham: ‘Se não fossem os problemas’

Mason Greenwood foi o artilheiro desta edição da Ligue 1 pelo Olympique de Marseille com 21 gols, junto com Ousmane Dembélé, o que rendeu comparações com Bellingham. O inglês foi dispensado do Manchester United em 2023 após ficar mais de um ano afastado por conta de acusações de agressão e estupro da sua ex-namorada e passou pela Espanha antes de chegar ao Marseille.

Para Rabiot, jogador da seleção francesa e companheiro de Greenwood no Marseille, o inglês poderia estar no nível de Bellingham se não tivesse passado por problemas pessoais nos últimos anos.

— Mason é um jogador incrível. Se não tivesse enfrentado todos esses problemas, acredito que teria uma imagem como a do Jude Bellingham. Seria uma estrela. Porque é um jogador excepcional. Ele finaliza com as duas pernas, tem um chute impressionante, sabe driblar. Temos muita sorte de tê-lo no time. Quando está realmente focado, consegue fazer coisas grandiosas — disse Rabiot ao The Athletic.

Relembre o caso Greenwood

Mason Greenwood foi jogador do Manchester United (Paul Ellis/AFP)

Comparado a Bellingham por Rabiot, Mason Greenwood foi preso em 2022, quando atuava pelo Manchester United, após acusações de agressão e estupro feitas pela namorada na época. O atleta ficou sob custódia por quatro dias e foi prontamente afastado pelo clube inglês. A acusação foi de Harriet Robson, ex-namorada de Greenwood, que publicou nas redes sociais fotos e vídeos de hematomas das agressões do jogador. Em um dos vídeos, a jovem aparece com a boca cortada, coberta de sangue.

Em 2023, a promotoria retirou as denúncias de agressão sexual e estupro, liberando o jogador a assinar com um novo clube. Greenwood foi dispensado pelo Manchester United e acertou com o Getafe, da Espanha, para jogar a temporada 2023/24. O inglês fez 10 gols e seis assistências pelo Getafe e assinou com o Olympique de Marseille para a temporada atual.

