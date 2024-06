França x Polônia: qual o retrospecto do confronto?

Recuperando-se de fratura no nariz, Mbappé deve entrar em campo no jogo. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

França e Polônia se enfrentam nesta terça-feira (24), às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela rodada final do Grupo D da Eurocopa 2024. Na classificação, a situação mais tranquila é a francesa, que garante a vaga nas oitavas com um simples empate. Do outro lado, a Polônia já está eliminada da competição.

Mas, afinal de contas, qual é o histórico de confrontos entre as nações? Quem venceu mais? Se liga!

Raio-X: França x Polônia

As seleções se enfrentaram 17 vezes na história, com melhores números dos Bleus: são nove vitórias, cinco empates e apenas três derrotas ao todo. A última vez que a França perdeu para a Polônia aconteceu há mais de quatro décadas, exatos 42 anos atrás.

Desde então, foram oito jogos, com quatro vitórias francesas e quatro empates. O curioso é que, no período, a Polônia balançou as redes adversárias apenas três vezes e sofreu onze gols.

O recorte recente tem mostrado que as seleções não tem feito jogos de muitos gols: apenas um dos últimos seis duelos teve mais de dois gols. O maior placar do confronto geral foi registrado em 1991, durante amistoso internacional, em que a França triunfou pelo placar de 5 a 1.

Porém, a vitória por quatro gols de diferença já ocorreu para o outro lado, em 1982, quando a Polônia venceu por 4 a 0. Esta, inclusive, foi a última vez que os poloneses bateram os franceses dentro das quatro linhas.

No ano passado, as nações se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar: com dois de Mbappé e um de Giroud, os Bleus venceram por 3 a 1 e avançaram de fase.

Mascarado, Mbappé deve retornar aos gramados pela Eurocopa. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Informações gerais da partida

⚽ França x Polônia

🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de maio de 2024, às 13 (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV

