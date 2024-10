Cristiano Ronaldo detona ex-clube após partida na Nations League

Cristiano Ronaldo fez brincadeira com o ex-companheiro de time Wojciech Szczęsny (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:07 • Redação do Lance!

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa, viralizou em uma brincadeira inesperada ao lado do goleiro polonês Wojciech Szczęsny. Após a vitória lusitana por 3 a 1, com gol de CR7, pela Nations League, os jogadores se encontraram no túnel de volta para os vestiários, e o atacante do Al-Nassr fez um comentário inusitado sobre o retorno do defensor aos gramados.

-Você precisou se aposentar para defender um clube grande - disse Cristiano Ronaldo, em tom de brincadeira

Porém, Cristiano e Szczesny dividiram o vestiário da Juventus entre 2018 e 2020. A declaração pegou mal e gerou críticas ao Robozão na Itália.

O goleiro polonês surpreendeu o mercado de transferências quando, no início deste mês, retornou da aposentadoria anunciada em agosto para se juntar ao Barcelona. O clube espanhol, que rivalizou com Cristiano Ronaldo durante a passagem no Real Madrid, deve promover a reestreia do jogador após a pausa internacional de outubro.

Szczesny, que defendeu as cores da Vecchia Signora por sete anos, soma 252 partidas, com oito títulos conquistados, cinco deles ao lado de Cristiano Ronaldo.

