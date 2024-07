França divulga lista de convocados para as Olimpíadas de 2024

Henry comandará a França em busca do título das Olimpíadas (Foto: Divulgação/Uefa)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 09:09 • Paris (FRA)

A seleção da França divulgou a lista de convocados para as Olimpíadas de 2024 no futebol masculino. Sob o comando do ídolo Thierry Henry, os Bleus enfrentarão forte pressão em busca do bicampeonato, já que jogarão a competição em sua casa.

Como já se projetava, a convocação contou com três jogadores acima dos 23 anos. Apesar das ligações aos nomes de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud e até mesmo Dimitri Payet, do Vasco, o ex-atacante optou por chamar nomes menos badalados, contando também com a recusa dos clubes em liberar seus astros.

As escolhas de Henry foram: Loïc Badé, zagueiro do Sevilla; Jean-Phillipe Mateta, que se destacou em grande temporada pelo Crystal Palace na Inglaterra; e Alexandre Lacazette, vice-artilheiro da Ligue 1 de 2023-24 vestindo a camisa do Lyon, com 19 gols (atrás apenas de Mbappé, com oito a mais).

👀 Veja a lista completa:

🧤 Goleiros: Obed Nkambadio (Paris FC-FRA) e Guillaume Restes (Toulouse-FRA)

⚔️ Defensores: Loïc Badé (Sevilla-ESP), Bradley Locko (Brest-FRA), Castello Lukeba (RB Leipzig-ALE), Soungoutou Magassa (Monaco-FRA), Kiliann Sildillia (Freiburg-ALE) e Adrien Truffert (Rennes-FRA)

🧠 Meio-campistas: Maghnes Akliouche (Monaco-FRA), Joris Chotard (Montpellier-FRA), Désiré Doué (Rennes-FRA), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach-ALE) e Enzo Millot (Stuttgart-ALE)

🥅 Atacantes: Rayan Cherki (Lyon-FRA), Arnaud Kalimuendo (Rennes-FRA), Alexandre Lacazette (Lyon-FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace-ING) e Michael Olise (Bayern de Munique-ALE)

A França conquistou o ouro olímpico no futebol apenas uma vez: em 1984, nos Jogos de Los Angeles, ao bater justamente o Brasil na decisão. Desta vez, diante de seu torcedor, terão pela frente Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia na fase inicial da competição.

França anuncia lista de convocados para as Olimpíadas (Foto: Reprodução / X)