Fluminense, Milan… o que se sabe sobre o futuro de Thiago Silva?

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 18:28 • Londres (ING)

O futuro de Thiago Silva ainda é uma incógnita para a próxima janela de transferências. A única certeza sobre a próxima temporada do zagueiro, entretanto, é de que ela não será jogada pelo Chelsea: o brasileiro anunciou oficialmente que não seguirá no clube após quatro temporadas. O comunicado foi feito pelas redes sociais do clube londrino.

Agora, a pergunta que paira entre torcedores é: qual será o próximo capítulo da carreira de Thiago Silva? Livre no mercado, o brasileiro começa a atrair interesse de múltiplos clubes ao redor do mundo, e o principal, sem dúvidas, é o Fluminense, clube que o projetou na carreira e onde conquistou a Copa do Brasil em 2007.

No primeiro momento, o Tricolor das Laranjeiras assume a principal posição como provável destino de Thiago Silva: em março, Mário Bittencourt, presidente do Flu e amigo do zagueiro, declarou ao ge que o clube estava esperando a liberação do Chelsea para avançar nas tratativas de repatriar o jogador. Com o anúncio oficial da saída dos Blues, o sinal parece estar dado.

A expectativa pelo retorno às Laranjeiras não é de hoje. Belle Silva, esposa do atleta, muitas vezes deixou claro o desejo familiar de voltar ao Brasil. Em fevereiro do ano passado, quando o Fluminense anunciou o retorno do lateral Marcelo, Belle comentou a publicação com "A gente se encontra no ano que vem".

Nos últimos meses de contrato com o Chelsea, a brasileira voltou aos holofotes por postagens que indicavam a saída do zagueiro da Inglaterra. Fontes próximas ao zagueiro afirmam que o desejo do jogador é retornar ao futebol brasileiro.

Thiago Silva em visita ao CT do Fluminense. (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Mesmo que prestes a completar 40 anos, Thiago Silva segue mostrando um futebol encantador aos olhos europeus, que também se colocam na briga pelo passe do zagueiro. Semanas atrás, o jornal AS noticiou que o Milan, onde o brasileiro atuou de 2009 até 2012, se colocou na briga pela contratação. Outros clubes ingleses também monitoram a situação.

Além dos possíveis retornos para Fluminense e Milan, uma outra opção que aparece no horizonte de Thiago Silva é rumar aos mercados alternativos. A Saudi Pro League e a MLS, dos Estados Unidos, podem surgir como possíveis destinos ao brasileiro, já que, por serem mercados em ascensão financeira, têm capacidade de ofertar contratos mais atrativos para veteranos.

Thiago Silva saiu do Chelsea pelas portas da frente. Foram três títulos, incluindo a Champions League, em quatro temporadas pelos Blues. No recado de despedida, o brasileiro afirmou que o Chelsea está nos seus planos futuros.

- Os meus filhos jogam no Chelsea, por isso é um orgulho muito grande. Espero que eles possam continuar suas carreiras aqui . Adeus é para quem vai e não volta. Pretendo voltar um dia...