Alvo do Fluminense, Thiago Silva anuncia saída do Chelsea

Thiago Silva é formado nas categorias de base do Fluminense (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 08:26 • Londres (ING)

Thiago Silva anunciou nesta segunda-feira (29) que deixará o Chelsea ao final da atual temporada europeia. O zagueiro brasileiro se emocionou ao se despedir da equipe londrina em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Durante o depoimento, Thiago Silva afirmou que pretende voltar ao Chelsea no futuro, mas para exercer outra função dentro dos Blues.

- Um sonho, com certeza um sonho. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais que foi a Champions e o Mundial de Clubes. Despedidas são para aqueles que vão e não voltam, e eu pretendo voltar um dia - disse o jogador.

O brasileiro não vai renovar seu vínculo com a equipe inglesa, que é válido até junho deste ano. Assim, Thiago Silva fica livre no mercado e já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do futebol mundial. Aos 39 anos, o zagueiro é o principal alvo do Fluminense para o restante da temporada, clube pelo qual foi revelado e defendeu como profissional entre 2006 e 2008.

Alvo do Fluminense, Thiago Silva conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes pelo CHelsea Photo by Glyn KIRK / AFP)

No Chelsea desde 2020, o brasileiro disputou 151 partidas e conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa. Na Europa, Thiago também acumula passagens por Milan, da Itália, e PSG, da França.

